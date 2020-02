Colisão faz quatro feridos em Braga

Hoje às 10:13 Facebook

Uma colisão entre dois automóveis, na madrugada deste domingo, na Variante do Cávado, freguesia de Palmeira, em Braga, provocou quatro feridos ligeiros.

A condutora de uma carrinha Opel Astra entrou na Variante do Cávado vinda da Rua do Carregal e o condutor do Volkswagen Golf não conseguiu evitar o acidente. Os três jovens que seguiam no Golf e a mulher do Astra foram transportados para o Hospital de Braga.

Os Bombeiros Sapadores de Braga, os Voluntários de Braga e o INEM prestaram socorro, com um total de 14 elementos e cinco viaturas. A GNR de Braga cortou a circulação na via.