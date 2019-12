Despiste e capotamento deixa casal de idosos ferido em Braga

Joaquim Gomes/JN Hoje às 19:58 Facebook

Um despiste seguido de capotamento provocou ferimentos num casal de idosos, ao princípio da noite desta sexta-feira, na Variante do Alto da Vela, nos arredores da cidade de Braga.

Ambos os feridos, com mais de 60 anos, foram transportados à Urgência do Hospital Central de Braga, estando livres de perigo, mas com vários ferimentos e em estado de choque, apurou o JN no local.

O automóvel subia aV ariante do Alto da Vela a caminho do Sameiro, quando entrou em despiste a seguir a uma curva, andando algumas dezenas de metros pela berma e acabando por capotar para o lado esquerdo.

A rapidez da atuação dos Sapadores Bombeiros de Braga foi decisiva para retirar as vítimas, tendo evitado que pudessem ser colhidas por outros veículos, devido à escuridão do local e às más condições atmosféricas.

A GNR esteve no local com patrulhas dos Postos Territoriais do Sameiro, de Braga e de Prado (Vila Verde).