Com a chegada de muitos brasileiros, Braga foi o concelho que mais cresceu no país

Concelho ganhou 11 830 habitantes numa década, um aumento de 6,5%. Emprego, universidade e habitação são principais atrativos.

Com mais 11 830 habitantes do que em 2011, o concelho de Braga foi aquele que mais cresceu no país, em termos de população, perfazendo agora um total de 193 324 cidadãos residentes, segundo os resultados definitivos dos Censos 2021. Trata-se de um crescimento de 6,5% numa década e, para isso, em muito contribuiu a chegada de brasileiros à cidade, como a família Gutman. Segundo o economista João Cerejeira, o emprego, a universidade e a habitação são os principais fatores de atração.

Segundo os Censos 2021, Braga acolhe 11 280 residentes de nacionalidade estrangeira - mais 6481 que há uma década -, dos quais 7444 são brasileiros. "Houve um crescimento muito grande da população imigrante, nomeadamente de origem brasileira, porque o perfil produtivo em Braga, voltado para os serviços, é mais atrativo para esta comunidade", explica João Cerejeira, sublinhando que o crescimento do turismo ajudou à empregabilidade. Depois, assegura, a Universidade do Minho "é outro fator de atração". "Acabam por vir estudar e trabalhar", sustenta o economista, acrescentando que a habitação em Braga, "apesar de um custo maior agora, continua a ter oferta mais diversificada que outros concelhos vizinhos".