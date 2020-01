Comandante dos Bombeiros Sapadores de Braga reconduzido

Joaquim Gomes Hoje às 13:06 Facebook

O comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, João Felgueiras, foi já reconduzido, apurou o JN, junto da Câmara Municipal de Braga, sabendo-se que o oficial superior elaborou um memorando muito completo acerca das prioridades as operacionais.

João José da Silva Felgueiras, de 64 anos, mestre em Geografia Física (Gestão de Riscos Naturais), "tem o melhor currículo e experiência entre os comandantes civis de sapadores portugueses", segundo as mesmas fontes camarárias, que a par da "revolução silenciosa" operada por si, nestes últimos cinco anos, em Braga, foi decisivo para a sua recondução.

Segundo apurou o JN, o comandante, João Felgueiras, elencou ao novo vereador da tutela, Altino Bessa, não só as necessidades de novas viaturas operacionais, como a continuidade da formação profissional contínua, uma das suas prioridades de sempre, em Braga, João Felgueiras apontou já a conclusão das obras definitivas no novo quartel como imperativas.

Uma das realidades implementadas pelo comandante João Felgueiras a nível de formação profissional foi capacitar os operacionais para poderem desempenhar funções acima das da sua categoria hierárquica, bem como turnos mais adequados às necessidades do corpo de sapadores bracarenses, para além da admissão das primeiras duas mulheres, uma das quais, Ana Silva, foi a melhor classificada do seu curso e é mestre em psicologia, já com experiência em gestão de crises e intervenções psicológicas em várias zonas do continente e ilhas, enquanto Daniela Viana, outra bombeira, se tem superado mais em provas físicas.

Como adjunto técnico do Comando da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, o engenheiro eletrotécnico Nuno Machado vai continuar igualmente em funções, dispondo de uma grande experiência no setor, adquirida nos Bombeiros Voluntários Celoricenses.