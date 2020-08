Comércio de Braga perde 200 milhões em quatro meses

Sandra Freitas Hoje às 14:10 Facebook

Área da moda registou quebras de 99% em abril. Tecnologia, farmácia e alimentação escaparam à pandemia.

Da restauração à moda, a pandemia da covid-19 trouxe perdas de faturação elevadas à maioria dos setores de atividade em Braga e os primeiros dois meses de desconfinamento ainda não chegaram para normalizar as contas. Tendo por base os dados das transações por multibanco cedidos pela SIBS à Associação Comercial de Braga (ACB), entre março e junho, houve uma quebra geral de 20% nas vendas, que resultou em menos 200 milhões de euros para os comerciantes do concelho, em relação ao mesmo período do ano passado. As áreas da tecnologia, farmácia e da alimentação foram exceções e cresceram nos últimos quatro meses.

Pelas ruas do Centro Histórico já andam muitos locais e até alguns turistas e emigrantes, mas os comerciantes dizem que o movimento não se está a refletir num aumento substancial de vendas. "Não se vê a retoma. A faturação está a um terço. O ano passado, durante a tarde, estava aqui com mais duas colegas, cheias de trabalho. Agora estou sozinha e à espera de clientes", desabafa Ana Machado, funcionária de uma loja de produtos turísticos, perto da Praça do Município.