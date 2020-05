Comunidade do Cávado lança rede de transportes gratuitos com dez carreiras diárias

Luís Moreira Hoje às 01:09 Facebook

A Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM), em articulação com a Autoridade Intermunicipal de Transportes do Cávado e com os municípios de Amares, Esposende, Barcelos, Braga, Terras de Bouro e Vila Verde, lançou uma Rede de Transporte Público de Passageiros Essencial, com 10 carreiras, e 36 circulações diárias, contabilizando 1242 quilómetros por dia.





"Durante este período transitório, a frequência será livre, pois não há lugar à cobrança de bilhetes nem ao carregamento de passes. Os veículos circulam com, no máximo, dois terços da sua lotação e não será permitida a entrada de passageiros sem máscara protetora. A entrada e saída dos utentes será feita unicamente pela porta traseira", sublinha fonte do organismo.

A CIM acrescenta que "os horários foram adaptados para permitirem as habituais deslocações profissionais e acessos aos centros urbanos, tendo-se baseado nos dados históricos de procura, para, com um número reduzido de carreiras, servir a maior população possível".

A Rede "será reavaliada periodicamente pela CIM Cávado, de modo a poder adaptar-se a uma realidade profundamente dinâmica e imprevisível como a que se vive atualmente".

A Comunidade recorda, a propósito, que, após o cancelamento das atividades letivas, e com a declaração dos estados de emergência por 45 dias, o transporte público de passageiros sofreu reduções drásticas, tendo inclusivamente sido totalmente suspenso na maioria dos Municípios do Cávado.

Por isso, "foi identificada como prioritária a reativação de serviços de transporte público de passageiros considerados essenciais, e que asseguram num período transitório, níveis mínimos de mobilidade às populações".