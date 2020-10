Condutor encarcerado em acidente na zona industrial de Adaúfe

Joaquim Gomes Hoje às 10:11 Facebook

Um acidente entre duas viaturas causou um ferido grave e outro ligeiro, na madrugada desta quinta-feira, num arruamento do Parque Industrial de Adaúfe, nos arredores a norte da cidade de Braga.

O acidente ocorreu cerca das seis horas da manhã, quando colidiram dois carros, um que subia o arruamento e e outro que descia em direção à estrada da margem esquerda do rio Cávado.

Uma das viaturas projetado para um passeio, tendo ficado encostada a um poste, deixando o condutor encarcerado.

Os Bombeiros Sapadores de Braga desencarceraram o automobilista, com traumatismo cranioencefálico, sendo transportado de imediato para a Sala e Emergência do Serviço de Urgência do Hospital de Braga, em estado que inspira cuidados, segundo apurou o JN junto das autoridades de socorro.

A ocorrência foi registada pela GNR de Braga.