Condutor escapa ileso a despiste e colisão contra autocarro em Braga

O condutor de um automóvel embateu contra um autocarro na Estrada Nacional 103, à passagem pela Reta de Sequeira, em Braga, ao princípio da noite de sábado.

Segundo testemunhos recolhidos pelo JN no local, o autocarro da Trasndev dirigia-se no sentido de Braga para Barcelos, quando subitamente um automóvel que seguia na direção contrária chocou com o pesado.

O veículo ligeiro rodopiou com o embate, projetando uma roda e acessórios perfurantes, que poderiam ter atingido os peões que costumam aguardar pelos autocarros da Transdev e dos Transportes Urbanos de Braga (TUB) nas duas paragens que exigem naquele local.

Apesar do aparato, o condutor do veículo escapou ileso.

Uma patrulha do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Braga regularizou o fluxo rodoviário e os Bombeiros Voluntários de Braga limparam a via de resíduos, especialmente lubrificantes e combustíveis.