Condutor ferido ao saltar de camião que ficou sem travões na A11

Um camião TIR despistou-se, na madrugada desta segunda-feira, no nó de Celeirós da A11, em Braga, no sentido Guimarães - Porto/Valença, após ter ficado sem travões. O condutor tentou abrandar o veículo mas acabou por saltar para a estrada.

O veículo, que transportava congelados, terá sofrido uma falha mecânica na descida da A11 na zona da Morreira.

O condutor, de 53 anos e nacionalidade brasileira, tentou parar o camião colidindo com o rail, mas não conseguiu e acabou por saltar para a estrada. O veículo seguiu desgovernado até se despistar. Permaneceu encostado ao separador central, onde raspou várias vezes, passou a portagem na Via Verde, ao km 31, e imobilizou-se ao km 30.7.

Os funcionários das portagens aperceberam-se da aproximação do pesado, a grande velocidade, e abandonaram as cabines. O condutor foi transportado para o Hospital de Braga com ferimentos considerados graves.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga, a VMER de Braga, a GNR de Fafe e de Ponte de Lima e funcionários da Brisa e da Ascendi.