Condutor foge a pé após despiste em Braga

Uma viatura despistou-se ao início da madrugada deste sábado na Avenida João Paulo II, em Braga e o condutor fugiu a pé antes da chegada de socorro ou das autoridades.

O alerta foi dado às 00.46 horas para um acidente na Avenida João Paulo II, em Braga.

O automóvel seguia no sentido Póvoa de Lanhoso-Braga, embateu no rail do viaduto e seguiu descontrolado até se imobilizar debaixo de uma passagem pedonal, a 100 metros do local do início do despiste.

O condutor fugiu a pé antes da chegada de socorro ou das autoridades. Ao que tudo indica, trata-se de um carro alugado.

Os Bombeiros Sapadores de Braga mobilizaram seis operacionais e uma viatura de desencarceramento e a PSP deslocou três agentes e duas viaturas.