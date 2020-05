Condutores de Braga vão controlar trânsito em tempo real

Sandra Freitas Hoje às 13:56 Facebook

O estado do trânsito na via, as alternativas de percurso para o local onde se pretende dirigir, informação sobre as condições ambientais da cidade, como a qualidade do ar, ou mesmo divulgação de iniciativas institucionais.

Tudo isto será disponibilizado aos condutores da cidade de Braga, através de cerca de 20 painéis eletrónicos que deverão ser instalados nos principais acessos e avenidas, até ao final do ano.

O sistema de informação em tempo real para controlo do tráfego no Município de Braga é resultado de um concurso lançado através do Quadrilátero Urbano. Concretamente, o projeto prevê a instalação de 15 painéis, a que se vão somar mais oito estruturas que já estavam previstas pela Autarquia e deverão estar em funcionamento já nas próximas semanas.