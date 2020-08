Criança de dois anos morre atropelada pelo padeiro à porta de casa

Augusto Correia e Sandra Freitas Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Um menino de dois anos morreu atropelado, este sábado, à porta de casa, em São Paio de Pousada, em Braga.

"O padeiro foi levar pão a uma família e ao fazer a manobra atropelou a criança mortalmente", contou ao JN o coordenador da Cruz Vermelha de Amares, António Brandão.

"Quando chegámos ao local a criança estava em paragem cardiorrespiratória. Iniciámos de imediato as manobras de reanimação, mas infelizmente não foi possível reverter", acrescentou António Brandão.

O menino ainda foi conduzido ao hospital de Braga, acompanhado da VMER do INEM de Braga, que se encontrou com os operacionais da Cruz Vermelha de Amares pelo caminho, em Adaúfe. As manobras de reanimação prolongaram-se até à chegada da criança ao hospital, mas não foi possível salvar o menino.

O alerta chegou à Cruz Vermelha de Amares cerca das 13 horas deste sábado. A corporação mobilizou uma ambulância e três operacionais para o sinistro. A GNR também esteve no local, uma povoação junto à ponte do Porto, que delimita os concelhos de Braga e Amares.