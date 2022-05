Cruz Vermelha de Braga ajudou um quarto da população do concelho

Serviços chegaram a cerca de 50 mil pessoas em 2021. Delegação reconhecida com medalha.

Cerca de 50 mil pessoas de Braga, um quarto da população do concelho, foram beneficiadas, no ano passado, com os serviços da Cruz Vermelha, anunciou, na terça-feira, a delegação local numa visita da presidente nacional, Ana Jorge. A responsável esteve na sede de Braga, que está a ser alvo de reabilitação, resultado de um investimento próximo de 1,5 milhões de euros.

De acordo com os dados apresentados pelo adjunto da Direção, David Rodrigues, só em géneros alimentares, a Cruz Vermelha de Braga chegou, no ano passado, a 768 famílias, a que se somaram mais 65 347 refeições servidas, das quais 22 235 se referem à cantina social, da qual são beneficiárias 107 pessoas.