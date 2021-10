Cruz Vermelha de Braga pede socorro para obras

Sandra Freitas Hoje às 09:16 Facebook

A reabilitação da sede da Cruz Vermelha de Braga obrigou a empréstimo de 1,2 milhões de euros. A instituição quer angariar metade do valor e faz apelo à sociedade.

As paredes estão quase todas erguidas, as coberturas ganham forma, as fachadas e a escadaria, viradas para a Avenida 31 de Janeiro, mantêm-se intactas. Estas serão as únicas peças de arquitetura que ficarão da antiga sede da Cruz Vermelha de Braga que, em novembro do ano passado, arrancou com obras de reabilitação no edifício. A empreitada deverá estar pronta no próximo verão. Entretanto, os responsáveis desdobram-se em apelos à sociedade civil para ajudar a pagar os custos: 1,2 milhões de euros. O pedido de socorro à sociedade está feito.