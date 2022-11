Cruz Vermelha espera encher o Forum em jantar solidário

A Cruz Vermelha de Braga espera atrair 500 pessoas para um jantar solidário que vai decorrer no Altice Forum Braga, a 19 de dezembro. Com o apoio da Associação Empresarial do Minho, a iniciativa tem como objetivo angariar verbas para manter em funcionamento o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM).

"Esperamos ter 50 mesas na grande nave", afirmou o presidente da organização, Armando Osório, adiantando que a 9ª edição do jantar humanitário vai refletir sobre "as migrações", uma área a que dão resposta há 19 anos, através do CLAIM, que está prestes a perder o financiamento comunitário.

"Queremos dar visibilidade a este trabalho", sublinhou o adjunto da direção, David Rodrigues, revelando que, desde 2003, a instituição já fez 11 mil atendimentos de pessoas provenientes de 45 nacionalidades. Só este ano, 442 cidadãos estrangeiros passaram pelo CLAIM, num total de 721 atendimentos.

PUB

Segundo David Rodrigues, 50% das pessoas que pedem apoio para tratar de questões de legalização, burocracias ou repatriamentos são oriundas do Brasil. A maior procura vem, depois, de ucranianos e cidadãos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Na apresentação do jantar humanitário à imprensa, Ricardo Costa, presidente da Associação Empresarial do Minho, admitiu que "as empresas precisam de talento e não há outra opção do que a de trazer pessoas de outras geografias".

O empresário de Braga alertou, contudo, que as próprias empresas e autarquias devem "garantir condições" para estes trabalhadores, como alojamento. "As empresas precisam de ter cuidado com a integração destas pessoas", reforçou Ricardo Costa.

Para assinalar a temática, a Cruz Vermelha de Braga convidou a Orquestra ANIM, composta por músicos refugiados do Afeganistão, para animar o evento. "Crianças que vivem em barracas vão fazer um espetáculo de dança, no âmbito do Cultura para Todos", acrescentou David Rodrigues.

A iniciativa prevê, ainda, uma atuação do Vox Luminis, dedicada à cultura ucraniana.

Recorde-se que, atualmente, a Cruz Vermelha de Braga tem a decorrer as obras de reabilitação da sede, na Avenida 31 de janeiro. A organização estima um investimento de 1,5 milhões de euros, que está a ser pago com recurso a um crédito bancário.