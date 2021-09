Sandra Freitas Hoje às 14:54 Facebook

Uma descarga poluente no rio Este, que terá sido provocada pelo rebentamento de uma conduta, matou centenas de peixes no curso de água que atravessa a cidade de Braga.

A GNR levantou um auto de notícia à empresa municipal de água e saneamento Agere. O administrador, Rui Morais, adiantou ao JN que vai fazer queixa na Polícia Judiciária contra terceiros, porque "alguém terá colocado entulho na conduta", provocando o incidente.

O alerta foi dado ao final do dia de ontem, depois do rio aparecer com uma cor acastanhada. Já são frequentes as descargas ilegais, mas o cenário desta quinta-feira "é uma coisa nunca vista", garantiu ao JN, Jorge Moreira, um morador da zona do Parque Desportivo da Rodovia, onde se podem ver centenas de peixes mortos.

O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) esteve junto às bombas de gasolina Prio, na Variante do Fojo, em ações de fiscalização, chegando à origem do problema.

A GNR remeteu o caso para o Ministério Público. A coima pode chegar aos 144 mil euros.