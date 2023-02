"Descentrar" leva eventos culturais a 16 freguesias de Braga

O Município de Braga vai dar continuidade, ao longo de 2023, ao programa "Descentrar", para levar 30 eventos culturais a 16 freguesias do concelho.

O programa cultural, que arranca a 11 de Fevereiro e decorre até 9 de dezembro, tem como novidade a realização de passeios em trilhos pedestres, num convite à descoberta do património cultural e natural concelhio.

Em comunicado, a Autarquia salienta que "o programa reúne conjuntos de espetáculos de novo circo e de teatro, concertos de artistas emergentes no panorama musical português, de música clássica e erudita, e de fado, bem como, oficinas, visitas-guiadas, trilhos pedestres e exposições de fotografia.

PUB

Para o presidente da Câmara, Ricardo Rio, o "Descentrar" é uma iniciativa muito importante para o cumprimento dos objetivos da política cultural do Município: "Em Braga, a lógica da descentralização cultural sofreu uma grande transformação ao longo dos últimos anos. Este programa é cada vez mais eclético e tem vindo a crescer de ano para ano, com mais Juntas de Freguesias e agentes culturais disponíveis para encetarem parcerias com a Autarquia, com vista à valorização do nosso património cultural e natural", referiu o Autarca na apresentação do programa, que decorreu hoje, terça-feira, na Junta de Freguesia de Gondizalves.

E o autarca afirmou, ainda: "com o "Descentrar", queremos dar a conhecer o nosso território e usar a Cultura como veículo de aproximação da população. Enquanto projeto de descentralização cultural segue o propósito da democracia cultural, através de práticas artísticas com um elevado potencial de transformação, quer dos territórios através do reforço da notoriedade, quer físico e humano, através da transformação qualitativa da experiência dos visitantes ou da reinvenção das narrativas associadas a cada lugar. "

Sublinhou, ainda que, todas as iniciativas culturais da programação do "Descentrar" são de entrada livre, limitada à lotação dos espaços em que decorrem.

A primeira jornada do "Descentrar" acontece já no sábado, dia 11 de ​​​​​​​Fevereiro, no auditório da União das Freguesias de Ferreiros e Gondizalves, com o espetáculo de teatro "L"Ventosa", da Malad"arte, pelas 16h00, e o concerto "British Music for Strings", da Orquestra Filarmónica de Braga, pelas 17h00, na Igreja de Ferreiros.