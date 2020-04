Desinfetado lar de Ferreiros em Braga com registo de três mortes

Luís Moreira Hoje às 15:04 Facebook

Os Bombeiros Sapadores de Braga procederam, esta manhã, à desinfeção do lar do Centro Social da paróquia de Ferreiros, em Braga, onde já faleceram três pessoas. A operação decorreu em cinco quartos nos quais estiveram pessoas com a infeção.

A desinfeção surge por indicação de uma Comissão criada para o combate ao coronavírus em Braga, composta pela Delegação de Saúde, a Proteção Civil municipal, a Segurança Social e a Cruz Vermelha. O plano específico de confinamento, para este lar visa a criação de alas próprias para funcionários e para utentes, dividindo os que têm sintomas e aguardam os resultados dos testes dos restantes.

O primeiro infetado surgiu na instituição a 31 de março. Dias depois, houve o primeiro óbito por Covid-19 e este sábado morreram mais duas pessoas.

O presidente da Junta de Freguesia de Ferreiros, João Costa, disse ao JN que, para além do lar, onde há vários funcionários infetados e em quarentena, não há nenhum outro caso na zona. Treze pessoas morreram em lares do concelho de Braga.