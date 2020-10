Despedir diretor do Bingo custa 800 mil euros ao Braga

Luís Moreira Hoje às 13:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo gerente do bingo, despedido em 2008, voltou a ganhar, pela quinta vez, agora no Supremo Tribunal de Justiça, uma ação de indemnização, de 648 mil euros (800 mil com juros), contra o Sporting Clube de Braga (SCB), dono daquela estrutura e que encerrou há 12 anos.

Mas o clube não se conforma: recorreu para o Tribunal Constitucional e meteu uma ação cível desse valor no tribunal local contra Sebastião Campos. E já havia feito uma denúncia-crime do seu ex-funcionário por falsificação de documentos e da contabilidade, que está no Ministério Público.

O diferendo, que tem 12 anos, radica no despedimento coletivo decidido pela então nova direção do S. C. Braga, presidida por António Salvador, para encerramento do bingo, que dava prejuízo. O clube reintegrou três trabalhadores e indemnizou quatro. Sobrou o ex-diretor que queria quase dois milhões de euros de indemnização.