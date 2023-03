Despiste e capotamento causa um ferido em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 13:02 Facebook

O despiste de um veículo ligeiro seguido de capotamento, este sábado de manhã, na Variante Sul de Braga, causou ferimentos ao condutor e único ocupante da viatura.

O acidente verificou-se à passagem entre os acessos ao Monte Picoto e à freguesia de Nogueira, no concelho de Braga, tendo o veículo entrado em despiste logo a seguir a uma curva, batido contra os rails centrais e capotado, no meio da via, no sentido Braga - Porto.

O condutor foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga e a ocorrência foi registada pela Esquadra de Trânsito da PSP de Braga, que foi regularizando a circulação.