Despiste na A3 faz um ferido e condiciona o trânsito

O despiste de uma carrinha ao quilómetro 37 da Autoestrada 3, em Celeirós, provocou um ferido. As duas faixas mais à direita da via foram cortadas, condicionando a circulação do trânsito naquela zona.

Dois irmãos, trabalhadores da construção civil, saíram de Ponte de Lima em direção ao Porto, mas a carrinha em que seguiam despistou-se numa curva. O alerta para o acidente foi dado esta sexta-feira, às 8.02 horas.

O condutor foi transportado para o Hospital de Braga pelos Bombeiros Sapadores de Braga, que prestaram socorro com 10 homens e três viaturas.

O ocupante não tinha ferimentos e recusou transporte para o hospital.

A Brisa e a GNR de Ponte de Lima também estiveram no local.