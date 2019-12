Despiste seguido de atropelamento e colisão faz dois feridos graves na A11

Joaquim Gomes Hoje às 11:04 Facebook

Dois feridos graves e um ligeiro resultaram de sucessivos acidentes de viação, na A11, na madrugada desta segunda-feira, perto do Nó de Cabreiros (Braga) - Martim (Barcelos).

O primeiro dos acidentes, que envolveram um total de quatro veículos, ocorreu devido ao despiste de um automóvel, que por sua vez originou uma colisão de duas outras viaturas e o atropelamento de um peão que, entretanto, tinha saído de um dos carros acidentados.

Conforme o JN apurou no local, uma das viaturas envolvidas sofreu um despiste quando seguia na direção Este - Oeste (Braga - Barcelos), imobilizando-se na via da esquerda, ocasião em que uma segunda viatura parou para prestar auxílio, mas, sem se aperceber, provocou um novo acidente de viação, agora a colisão de mais dois carros.

Os feridos foram estabilizados no local pela Ambulância de Emergência Médica (AEM) do INEM de Braga e pelos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, secundados pelos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), seguindo depois para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, enquanto a ocorrência foi registada pela GNR de Braga, através do seu Subdestacamento de Trânsito de Fafe, que faz patrulhamento à A11.