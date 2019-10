Despiste seguido de capotamento causa um ferido em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 18:55 Facebook

Um homem sofreu ferimentos considerados leves, na sequência do despiste e capotamento do automóvel que conduzia, durante a tarde deste domingo, em Braga.

O acidente ocorreu ao princípio da tarde, na Variante do Fojo, no sentido Braga-Póvoa de Lanhoso, junto à Rotunda da Força Aérea, em frente à pastelaria Montalegrense II, na freguesia de Tenões, do concelho de Braga.

A rapidez da chegada dos operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, que retiraram o sinistrado e logo a seguir o socorreram, foi determinante para não deixar agravar a sua situação clínica, devido à posição em que se encontrava dentro do seu carro e ao risco de ser abalroado por outro veículo.

O homem foi transportado pelos sapadores bracarenses para o Hospital Central de Braga, não inspirando cuidados de maior.

A ocorrência foi registada por militares do Posto Territorial da GNR do Sameiro (Braga).