Despiste seguido de capotamento deixa três feridos com gravidade em Braga

Três jovens, com idades entre os 18 e 19 anos, encontram-se em estado grave, no Hospital Central de Braga, na sequência do despiste e capotamento do carro em que seguiam para uma ribanceira, na madrugada desta terça-feira, em Braga.

O acidente de viação ocorreu na Variante Norte de acesso à A3, sentido Braga-Porto. As vítimas, residentes na freguesia de Adaúfe, iam na direção de Vila Nova de Famalicão. Por motivos não determinados, o carro entrou em despiste e caiu cerca de quatro metros numa ribanceira, ficando com rodas viradas para cima e com os ocupantes encarcerados.

As operações de socorro e salvamento estiveram a cargo da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga e de uma equipa de emergência médica do INEM. Ao local do acidente, nas proximidades do centro comercial Via Nova e da loja ​​​​​​​E.Leclerc, entre Ferreiros e Gondizalves, acorreram a PSP e a GNR de Braga.