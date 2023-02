Destruídos 624 ninhos de vespa velutina em Braga

JN/Agências Hoje às 10:48 Facebook

Os Bombeiros Sapadores de Braga procederam, em 2022, à desativação de 624 ninhos de vespa velutina, estando sete por neutralizar devido à dificuldade de acesso aos mesmos.

Em comunicado, o município sublinha uma taxa de execução de 98,87%, "o maior valor alcançado desde o início desta intervenção por parte dos Bombeiros Sapadores".

No global, foram empenhados 1248 operacionais, sendo que estas ações de controlo da espécie invasora se traduziram em mais de mil horas de atuação e foram percorridos 11 856 quilómetros dentro do concelho.

Ainda em 2022, e no âmbito do Plano Estratégico de deteção e controlo da Vespa Velutina na NUT III do Cávado, o município de Braga recebeu 225 armadilhas e 1350 unidades de atrativo com isco alimentar, para apoiar no combate à propagação da vespa.

As armadilhas são colocadas em "locais estratégicos" do concelho, permitindo também a captura sem recurso a meios e logística pesada.

A vespa velutina é uma espécie não indígena, predadora da abelha europeia e a sua introdução involuntária na Europa ocorreu em 2004 pelo território francês, tendo a sua presença sido confirmada em Portugal em 2011.

Esta espécie distingue-se da europeia pela coloração mais escura do abdómen e pela cor amarela das patas.