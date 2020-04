Dez bombeiros sapadores de Braga voltaram ao serviço

Joaquim Gomes Hoje às 22:44 Facebook

Dez elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores que estavam em quarentena por suspeitas, entretanto não confirmadas, de infeção por Covid-19, voltaram ao serviço e, nesta quarta-feira, estarão em pleno no seu turno de 24 horas consecutivas.

Segundo revelou ao JN o vereador da Proteção Civil e Bombeiros Municipais, Altino Bessa, dos cerca de 100 elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores há, para já, oito positivos para o novo coronavírus, depois de num primeiro exame terem resultado negativo, pelo que "estamos desde o início desta situação a prestar apoio a todos os profissionais".

A Câmara Municipal de Braga foi pioneira no envio dos seus bombeiros sapadores para os exames no Centro de Rastreio de Braga, custeando todas as despesas, o que permitiu a deteção precoce e o eventual alastramento do foco de contaminação - cuja origem não está ainda determinada - a toda a corporação.

O comandante de Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, João Felgueiras, a par do plano de contingência municipal, implementou um esquema interno de turnos que visa evitar ao máximo eventuais contaminações, com pessoal em prontidão, mas parte a não permanecer no quartel, passando de novo os turnos de 12 para 24 horas.

A dedicação dos bombeiros sapadores bracarenses, que se voluntariaram para começar a transportar doentes com suspeitas da Covid-19 quando ainda nem sequer a isso estavam obrigados pelo protocolo operacional definido pelo INEM, tem merecido diversos elogios.