Dez projetos de empreendedorismo social incubados em Braga

O Human Power Hub - Centro de Inovação Social de Braga (HPH) vai acolher dez projetos de empreendedorismo.

Promoção da literacia financeira de pessoas infoexcluídas, responsabilidade social corporativa, apoio à mobilidade, inclusão pela música, intercâmbio de gerações, envelhecimento ativo, segurança em casa, viveiro de aves exóticas, produtos para a pele e inserção social de comunidades desfavorecidas. São estes, em síntese, os objetivos dos dez projetos de empreendedorismo social que vão subscrever, em setembro, contratos de incubação no Human Power Hub - Centro de Inovação Social de Braga (HPH) do Município local. O Centro recebeu este ano a visita do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Carlos Videira, administrador executivo da empresa municipal Bragahabit, adiantou ao JN que as três melhores ideias em incubação, depois de um período de aceleração do projeto, beneficiam de incentivos financeiros de 2500, 1500 e 1000 euros. Os projetos a incubar, que terão de ser financeiramente sustentáveis, são: Binario/App de Gestão de Negócios: Criação de uma app de apoio à criação e gestão de empresas, desde a elaboração de planos de negócios, ao cálculo de indicadores e mapas de reporte, e à (re)definição da estratégia; DITANS: proposta de Responsabilidade Social Corporativa aliada à prática do Serviço Social, da Psicologia e da Formação, visando a capacitação do capital humano e das organizações; 50+ On: A força da economia prateada é uma realidade assim como o envelhecimento mundial, pelo que, a proposta é a de integrar numa plataforma digital serviços e produtos de necessidade e interesse do público maduro.

A quarta iniciativa chama-se "Título dos 0 aos 100 -Intercâmbio de Gerações: Ambientes multigeracionais" e visa "promover a solidariedade e fortalecer a equidade entre as gerações através da criação de espaços de partilha, numa ótica intergeracional que visa a partilha, e aquisição de novos saberes e competências".

Segue-se o "DESCOMPLI-CAR" um projeto que pretende melhorar a qualidade de vida da população sénior ou mais jovem, com algum tipo de limitação, do concelho. Visa aumentar a sua autonomia favorecendo o envelhecimento ativo, confiança e bem-estar. Incluindo na condução dos seus próprios veículos.

A sexta ideia intitula-se "Mais Seguro em Casa", um projeto focado em estratégias de envelhecimento ativo e de cuidados globais de saúde à população sénior no domicílio. Quer "garantir cuidados de saúde básicos e vigilância/deteção precoce de problemas; capacitar as famílias e cuidadores informais para a prestação de cuidados; diminuir a solidão dos idosos; contribuir para o "descanso do cuidador"; retardar a necessidade de institucionalização".

Segue-se o (Re)construir, que se propõe "desconstruir preconceitos face a minorias discriminadas. Convida os cidadãos a uma experiência imersiva (teatro do labirinto) e reflexiva (teatro do oprimido) de forma a construir crenças e comportamentos tolerantes".

A oitava proposta é o "Dzanga Aventura Psittacus", a criação de um viveiro de aves exóticas, psitacídeos, num local em condições ambientais próximas do seu habitat natural, promovendo a interação com a pessoa humana e a sua conservação.

Já o "Humble Bee Studios" é um estúdio de Música/ Hub criativo de várias vertentes artísticas, e também um coletivo de produção musical. Nasceu em 2021 em Braga, num espaço abandonado, reerguido pelas mãos dos fundadores e sócios.

O elenco de projetos culmina no "Búrios essências de vale do homem", e que consiste numa gama terapêutica para cuidar da pele e enfermidades. Feito artesanalmente com plantas e matérias-primas naturais, apresenta boiões artesanais e reutilizáveis.