Dezenas de sem-abrigo em isolamento no centro da Cruz Vermelha de Braga

O caso de um homem infetado com Covid-19 obrigou a Cruz Vermelha de Braga a isolar os outros 46 utentes, a maioria sem-abrigo, do Centro de Alojamento Temporário, de Nogueira. O doente foi transportado ao hospital local, onde se encontra internado.

O presidente do organismo, Armando Osório, disse ao JN que, de acordo com orientações da delegação de saúde, uma equipa de apoio técnico permanente passou a residir no local, junto aos utentes, para que nada lhes falte. "Damos apoio médico, psicológico e logístico. Não é fácil proibir uma população com estas características de sair e entrar no local, como sempre fizeram", sublinhou.

Esta dificuldade levou já a equipa de gestão do centro a ter de chamar a PSP esta semana para retirar um utente que estava a causar distúrbios. "Não fica sem apoio, mas vai ter de ir para o pavilhão que foi montado na escola EB 2 e 3 de Nogueira para acolher os sem-abrigo, e que abre na próxima semana, mas com uma equipa de segurança", salientou.