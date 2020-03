Disputa entre cabeleireiras sobre Covid-19 acaba com tentativa de agressão

Luís Moreira Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma quezília entre duas cabeleireiras, em Braga, acabou com uma delas a ter de receber tratamento hospitalar ao tentar, alegadamente, agredir a outra. Na origem da zaragata, está a suspeita, falsa, de que a segunda não estaria a cumprir a ordem de fecho do salão por causa da Covid-19.

Sílvia Manoela, imigrante em Portugal, dona do "Espaço de Beleza", na Rua Luís Soares Barbosa, em São Vítor, disse ao JN que desconfiava que uma colega de profissão, Ívea, também proprietária de um salão de estética, estaria a atender clientes, de forma ilegal.

"Começou a pôr coisas no Facebook contra mim, mas eu não dei a mínima, nem respondi. Ontem chamou a Polícia, esta veio [ao local], tendo concluído que o meu salão está fechado, embora a porta esteja aberta porque eu aproveitei este período para fazer obras de remodelação", contou.

Quando a patrulha abandonou o local, relatou, Ívea terá tentado invadir o espaço: "Quis entrar na minha loja, penso que para me agredir, eu fechei a porta e ela acabou por partir o vidro e magoar-se com estilhaços de vidro num pé".

O caso acabou com o regresso dos agentes da PSP ao local, para tomarem conta da ocorrência, e com o transporte da mulher ferida ao hospital. Sílvia aguarda que o seguro assuma o custo do vidro e, entretanto, colocou uma tábua a vedar a entrada.