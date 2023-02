Distrital de Braga do PSD quer "estudos concretos e objetivos" sobre o lítio

Ricardo Reis Costa Hoje às 20:03 Facebook

A Distrital de Braga do PSD quer que o Governo apresente "estudos concretos e objetivos" sobre a prospeção e exploração de lítio no Monte do Seixoso e nas serras adjacentes.

Em comunicado, a Comissão Política liderada por Paulo Cunha anuncia que vai solicitar aos deputados eleitos pelo distrito bracarense que "exijam" essas respostas do Governo, na Assembleia da República.

"Não podemos pactuar com decisões precipitadas e extemporâneas por parte do Governo de António Costa, que podem colocar as populações e agentes económicos em risco ambiental e por inerência com prejuízos financeiros para toda esta região, inserida já no mapa de intenções de prospeção e exploração de lítio", refere.

O também vice-presidente da Comissão Política Nacional do partido reafirma a sua "preocupação com a qualidade da água, cortes dos lençóis freáticos, a escassez de água bem como com a afetação e as consequências económicas que daqui vão advir".

"Além de se desvalorizarem as terras, a agricultura vai ficar quase impraticável e o turismo também vai perder muito com a existência de uma mina a céu aberto", considera Paulo Cunha.

Em causa está a chamada zona "Seixoso-Vieiros", que abrange os concelhos de Celorico de Basto, Fafe e Guimarães, no distrito de Braga, de Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, e de Amarante e Felgueiras, no distrito do Porto.