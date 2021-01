Doente com 350 quilos transportado por carrinha e empilhador

Sandra Freitas Hoje às 08:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A Proteção Civil do Município de Braga, os Bombeiros Sapadores, o INEM e a PSP montaram, sexta-feira de manhã, uma operação logística inédita na cidade para conseguir retirar de casa um homem com 350 quilos.

O doente com obesidade mórbida, com 50 anos, residente no Bairro Nogueira da Silva, foi transportado ao Hospital de Braga com recurso a uma carrinha e a um empilhador. Foram necessários 12 homens para deitar a vítima numa cama da unidade hospitalar.

O alerta para complicações na saúde do homem foi dado pela família, anteontem. Segundo o JN apurou, uma equipa médica do INEM esteve no local, mas apenas procedeu ao teste da covid-19 - que deu negativo -, por impossibilidade de transportar a vítima ao hospital numa ambulância. A Proteção Civil foi avisada do problema e, ontem, pelas 10.30 horas, começou uma operação de socorro que se prolongou até cerca das 16 horas.