Doente com cancro desespera por resultado de biópsia

Luís Moreira Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma doente oncológica que está a ser seguida no Hospital de Braga queixou-se no livro de reclamações da unidade de saúde do que considera ser "um atraso inadmissível" do relatório sobre a biópsia feita em 30 de junho.

Carla Ferreira, de 44 anos, de Braga, que tem cancro da mama, manifesta o seu desespero pelo facto, já que teme que a doença se alastre, antes do tratamento começar. "A informação que tenho, de fonte segura, é a de que, para além do meu caso, há outros 30 doentes à espera do resultado da biópsia", afirma ao JN.

A doente, que tem duas filhas menores, teme, em último caso, pela própria vida e, sobretudo, pela sua estabilidade oncológica futura. "Com os cancros, não se brinca. Se não são tratados de imediato as células cancerígenas podem espalhar-se por todo o corpo", lembra.