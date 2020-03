Doente com Covid-19 internado no Hospital de Braga

Joaquim Gomes Ontem às 23:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Um utente do Asilo de S. José, de Braga, com Covid-19, foi esta segunda-feira hospitalizado por se ter agravado o seu estado de saúde, apurou o JN.

O utente estava a receber tratamento no próprio Asilo de S. José mas, devido ao seu estado de saúde se ter agravado bastante, teve que ser transportado de emergência ao Hospital de Braga, já ao final da tarde, ficando internado em isolamento e numa ala específica.

Os Bombeiros Sapadores de Braga efetuaram o transporte. A corporação de tutela camarária dispõe de uma ambulância equipada especialmente para prestar assistência a doentes com Covid-19.

No Asilo de S. José, situado em São Vicente, no centro da cidade de Braga, recorde-se, morreram já três idosos, estando infetados muitos mais idosos e funcionários.

"O lar conta, neste momento, com 103 utentes, de idade elevada, um dos quais com 107 anos, outros com 100, com 90 e muitos, muitos deles com várias patologias associadas, o que torna a situação muito, muito complicada, mas nós estamos, naturalmente, a fazer tudo o que está ao nosso alcance para tratar dos nossos utentes", disse José Luís Cunha, o presidente do Asilo de S. José, instituição com 170 anos de existência sediada em Braga.