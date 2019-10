Dois despistes e uma colisão fazem pelo menos três feridos em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 16:26 Facebook

Fim de manhã e início de tarde difíceis em Braga, com vários acidentes automóveis. Muita chapa amassada, mas poucos danos pessoais a registar.

Um homem ficou encarcerado, ao início da tarde desta quinta-feira, devido a um acidente de viação, em Braga. O sinistro ocorreu na estrada municipal que liga as freguesias de Gualtar a Adaúfe, nos arredores a Norte da cidade de Braga, nas traseiras do Campus de Gualtar, da Universidade do Minho.

Foram mobilizados os Sapadores Bombeiros de Braga, o INEM e a GNR de Braga.

Despistou-se depois de deixar bebé no infantário

Um pouco antes, o despiste de um automóvel, seguido de capotamento, feriu uma mulher, ao fim da manhã desta quinta-feira, nos arredores da cidade. A condutora, que seguia sozinha, tinha acabado de deixar o bebé num infantário próximo.

Um grupo de populares, que depois teve a ajuda de uma patrulha do Posto Territorial da GNR de Braga, retirou a mulher pela porta do condutor, após o que seguiu para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

A vítima, de 33 anos, residente na vizinha freguesia de Crespos, em Braga, seguia pelo sentido ascendente de uma estrada municipal, em direção à cidade de Braga, quando por motivos desconhecidos se despistou, numa zona onde começavam os rails, capotando lateralmente, para a encosta do lado direito, tendo sido travada por duas árvores, o que evitou maiores danos.

Choque contra camião

A meio da manhã, o condutor de um automóvel ficou ferido, ao colidir com um camião, em Braga. O acidente ocorreu no sentido descendente da Avenida Alfredo Barros, em Lamaçães, junto da loja da "Staples".

O ferido foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, pelos Sapadores Bombeiros de Braga, depois de lhe terem prestado socorro.

A Esquadra de Trânsito da PSP de Braga registou a ocorrência e regularizou a circulação rodoviária.