Dois dos lares mais afetados em Braga recebem vacina na quarta-feira

Os lares da Irmandade de Santa Cruz e do Asilo de São José, em Braga, são os primeiros no concelho a receber, esta quarta-feira de manhã, a vacina contra a covid-19.

Fonte do setor da saúde adiantou ao JN que na Irmandade serão vacinados cerca de 90 funcionários, seguindo-se, ainda esta semana, os utentes.

As caixas com as vacinas serão transportadas a partir do edifício do ACES - Agrupamento de Centros de Saúde, com escolta da PSP.

Desde o início da pandemia e de acordo com dados oficiais, desta terça-feira à tarde, da Autoridade de Saúde, desde o início da pandemia foram registados 12 229 casos, tendo falecido 158 pessoas no concelho. Há ainda 10 452 recuperados e 1 480 pessoas em isolamento.

Os dois lares onde vai ser administrada a vacina estão entre os que mais afetados pela pandemia em Braga.