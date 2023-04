Dois feridos em colisão seguida de capotamento na Circular Sul de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 17:16 Facebook

Uma colisão seguida de capotamento fez dois feridos, um deles grave, esta segunda-feira à tarde na Circular Sul de Braga.

As vítimas foram assistidas pelo INEM e pelos Bombeiros Sapadores de Braga e já se encontram no Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, segundo o JN apurou no local da ocorrência.

O acidente ocorreu no sentido Norte - Sul da Avenida Dom Frei Bartolomeu dos Mártires (a chamada Variante Sul de Braga) e envolveu dois automóveis.

A PSP de Braga registou a ocorrência e regularizou a circulação rodoviária.