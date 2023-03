Dois feridos graves em acidente em Braga

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade na sequência de um acidente entre dois carros, esta terça-feira à noite, na Estrada Nacional 103, em Braga.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Braga, as vítimas são os condutores dos dois veículos envolvidos na colisão.

Ambos foram assistidos no local e transportados para o Hospital de Braga, sendo que um deles teve de ser desencarcerado do interior do carro.

O acidente aconteceu na freguesia de Cabreiros, na estrada que liga Braga a Barcelos, pouco antes da entrada da autoestrada.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Sapadores e pelos Bombeiros Voluntários de Braga, pela Cruz Vermelha de Braga e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM de Barcelos. ​​​​​​A GNR registou a ocorrência.