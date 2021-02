Dois gerentes de fábrica de móveis em Braga acusados de insolvência dolosa agravada

Hoje às 19:08 Facebook

Depois de supostamente terem "inventado" uma dívida de um ao outro para fazer desaparecer património que deveria servir para pagar aos credores, o Ministério Público (MP) acusou de insolvência dolosa agravada os dois gerentes de uma fábrica de móveis de Braga.

Segundo nota publicada esta quarta-feira na página da Procuradoria-Geral Regional do Porto, a empresa foi declarada insolvente em março de 2016, sendo reconhecidos créditos no montante global 84.240 euros, mas apenas foram apreendidos bens para os pagar no valor de 12.500 euros.

O MP considerou indiciado que, estando já a sociedade numa situação difícil, com resultados líquidos quase residuais, os arguidos, um homem e uma mulher, "elaboraram um plano com vista a evitar que o património da mesma fosse usado para ressarcir os credores".

