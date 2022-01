Donos de terrenos nas Sete Fontes metem Câmara em tribunal

Luis Moreira Hoje às 00:59 Facebook

Querem 100 euros por m2 mas a autarquia de Braga só paga 14 para o projeto do novo parque.

O Tribunal Cível de Braga julga em fevereiro duas ações contra a Câmara local, interpostas por uma família, de apelido Sampaio, e pela imobiliária Vilaminho, pedindo que os terrenos que possuem nas Sete Fontes - 6,3 hectares no total - sejam alvo de expropriação. E pedem a constituição de uma comissão arbitral para os avaliar.

Os dois proprietários não chegaram, até agora, a acordo com o Município, que os pretende comprar a 14,20 euros o m2, mas com a possibilidade de manterem o direito a construir na periferia do parque ecomonumental das Sete Fontes. Ambos concordam com a construção do Ecoparque "mas não à custa de terceiros".