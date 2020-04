Dos 18 sapadores de Braga infetados apenas quatro testaram positivo após quarentena

Luís Moreira Hoje às 16:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Dos 18 bombeiros sapadores de Braga que estavam infetados com o coronavírus, 14 deram negativo no teste à doença, feito no final de um período de quarentena de 14 dias. Os restantes quatro profissionais deram positivo, pelo que ainda padecem de Covid-19.

O vereador da Proteção Civil de Braga, Altino Bessa disse ao JN que, os 14 que deram negativo repetem o teste, nos próximos dois dias, enquanto que os ouros quatro aguardam a indicação da Autoridade local de Saúde.

Os 18 profissionais, todos pertencentes a um mesmo turno, ficaram com sintomas nos finais de março: "se os testes derem outra vez negativo, os 14 regressam, dentro de dias, ao trabalho", adiantou o autarca.

Altino Bessa sublinhou que, "apesar destes bombeiros fazerem falta ao serviço, a atividade dos Sapadores decorre normalmente, ainda que com o sacrifício dos restantes 80 que operam em turnos de 24 horas".

"Este é um vírus com um comportamento muito estranho: um dos quatro que deu positivo, não tem sintomas nenhuns, nem perda de olfato ou de paladar, nem febre, nem tosse, nada", disse.