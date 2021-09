Doutores palhaços voltaram a vestir a bata em Braga

Sandra Freitas Hoje às 13:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Artistas da Operação Nariz Vermelho regressaram à Pediatria do Hospital de Braga para arrancar sorrisos de pais e crianças internadas.

As caras já estão maquilhadas, a viola mais ou menos afinada, as vozes aquecidas, as batas brancas vestidas, o nariz vermelho a cobrir as máscaras e as mãos higienizadas. Cerca das 10.30 horas de terça-feira e os doutores palhaços Toni e Foguete estão prontos para espalhar humor nos serviços de Pediatria e Neonatologia do Hospital de Braga. Depois de uma ausência forçada pela pandemia, regressaram este mês, para felicidade de crianças e pais, que falam de "um momento de alegria", no meio de dias "difíceis".