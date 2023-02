É preciso "preparar o verão no inverno", diz Patrícia Gaspar

Joaquim Gomes Hoje às 01:51 Facebook

A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, considerou esta quinta-feira que "o setor precisa de ser reforçado e de ter outra sustentação", no fim de uma reunião, em Braga, do périplo que está a fazer a todas as comunidades intermunicipais.

"Estamos num momento de grande viragem e vivermos grandes desafios, pelo que temos de auscultar quem está no terreno, neste caso, os presidentes das direções das associações humanitárias e os comandantes das corporações de bombeiros", afirmou.

"Para fazer uma boa governação é fundamental ouvir quem está no terreno, mesmo tendo consciência de que não vamos conseguir resolver todos os problemas em simultâneo", acrescentou.

"Estas duas reuniões, em Braga e Fafe, inserem-se no périplo nacional em que tenho reunido com todas as corporações de bombeiros, de norte a sul do país, para perceber onde temos de atacar primeiro".

Patrícia Gaspar disse ainda que é fundamental "preparar o verão no inverno". "Este é o momento em que temos de garantir que os nossos territórios estão preparados, porque já houve, este ano, imensos incêndios cá em cima, como se constatou nesta reunião em Braga", disse.