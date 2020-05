Elevador do Bom Jesus em Braga reabre na segunda-feira

Joaquim Gomes Hoje às 17:19 Facebook

O elevador do Bom Jesus do Monte, em Braga, reabrirá esta segunda-feira, assim como a Casa das Estampas, quase dois meses depois de ter encerrado preventivamente devido à pandemia da covid-19, enquanto o acesso aos outros espaços foi retomado já há uma semana.

Segundo a Confraria do Bom Jesus do Monte, "esta medida surge na sequência da entrada em vigor do segundo período da fase de desconfinamento decretado pelo Governo". O aparelho funicular, constituído por duas carruagens, com lotação de dez passageiros cada, funciona apenas à tarde nos dias úteis, enquanto aos fins de semana funciona durante todo o dia.

Ainda segundo aquela confraria, o elevador apenas transportará dez pessoas em cada viagem, estando os lugares assinalados, sendo que as carruagens serão desinfetadas no fim de cada viagem, havendo um dispensador de desinfetante para as mãos na entrada.

"Desde que a Confraria decidiu abrir a Basílica, Escadório e Mata, tem-se registado um aumento diário de visitantes, mas todos que têm acatado as orientações de segurança e cumprido a sinalética no local", destaca a mesma instituição, recordando que para o acesso à Basílica do Bom Jesus a entrada é pela porta lateral esquerda (lado da capela), sendo a saída feita pela porta lateral direita. É obrigatório usar máscara dentro do templo, desinfetar mãos à entrada e manter distância de dois metros entre visitantes.

Para rezar ou permanecer parado no interior só nos lugares que contenham o dístico verde referindo "sentar", enquanto os restantes espaços livres são para circulação, sendo permitida a permanência no máximo de três pessoas.