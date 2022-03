Elevador do Bom Jesus: Uma viagem de dois minutos até ao séc. XIX

Elevador do Bom Jesus, em Braga, está a comemorar 140 anos. É o mais antigo a funcionar com um sistema de contrapeso de água.

"Foi muito rápida a viagem. Mas a vista é maravilhosa". Ediane Medeiros abre a boca de espanto, assim que chega ao topo do Bom Jesus do Monte, em Braga. "A igreja, as áreas verdes, a envolvente", tudo deixa a turista brasileira "fascinada", assim que sai do elevador que a trouxe até ali. O meio de transporte que é um ex-líbris da estância religiosa está a comemorar 140 anos, mas a viagem de dois minutos ainda é feita como se os visitantes estivessem no século XIX.

"Passados 140 anos, funciona da mesma forma, transporta milhares de pessoas e continua a ter um papel na mobilidade e no impacto turístico e religioso", atesta o vice-presidente da Confraria do Bom Jesus, Varico Pereira, recuando até 1882, ano em que Manuel Joaquim Gomes inaugurou o elevador. Foi o empresário natural de Longos, Guimarães, que trouxe a ideia para Braga, inspirado pelo funicular que Giessbach, nos Alpes Suíços, onde ia frequentemente.