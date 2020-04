Em Braga chamam-se os vizinhos e cantam-se os parabéns à varanda

Sandra Freitas Hoje às 10:12 Facebook

Junta de S. Victor felicita fregueses em dia de aniversário e já tem pedidos até junho. Famílias carenciadas recebem bens alimentares e voluntários fazem recados a idosos.

Luigi Brancato está desde o dia 1 de março a viver com a filha Virgínia num apartamento, na Praça do Bocage, em Braga. Italiano, vinha apenas para umas férias de 15 dias, mas a pandemia impediu-o de voltar a Nápoles, de onde é natural. Confinado numa casa, num país que não conhece, a tristeza tem tomado conta de si. Por isso, Virgínia, investigadora na Universidade do Minho, decidiu recorrer à Junta de S.Victor e, no dia do aniversário do pai, conseguiu que houvesse festa à varanda. Não é o único freguês com sorte. Na maior freguesia de Braga, chamam-se os vizinhos com megafone e canta-se os parabéns, mesmo à distância.

"Num momento em que devemos estar no recato de casa, ninguém tem a festa de aniversário que queria. Não tem amigos, família e, dificilmente, terá um bolo. Queremos celebrar a vida e levámos um bolo decorativo e a alegria de um dia de aniversário. Temos pedidos até junho", adianta o presidente da Junta de S. Victor, Ricardo Silva, que conduz a carrinha apetrechada com altifalante de onde soa a música "Parabéns a você", além de um megafone de onde dirige palavras aos aniversariantes.

Com tanta animação, Luigi sorriu por uns minutos, no dia em que atingiu os 67 anos. "Mas depois da surpresa, volta a tristeza", confessa, a pensar nos dois filhos que deixou em Itália, um deles a trabalhar e "a correr riscos". "Eu fico contente que esteja aqui, mas ele não está tão bem", afirma a filha Virgínia, ainda sem saber uma data para o pai voltar a casa.

Junto ao Braga Parque, Teresina Preto também vive dias difíceis. Há mais de um mês que não vê os pais, que vivem em Melgaço, e por isso uma amiga decidiu chamar o serviço da Junta para lhe fazer uma surpresa. Celebrou 44 anos ao som do altifalante e da voz de dezenas de vizinhos, que vieram à janela celebrar. "Foi muito agradável e emocionante, principalmente no contexto em que estamos", confessa ao JN.

Cabazes

Ao mesmo tempo que a Junta de S. Victor parabeniza os fregueses, a carrinha solidária vai passando na casa dos mais necessitados. Todos os dias há cabazes com bens alimentares para entregar. "Estamos a apoiar mais do dobro das pessoas", lamenta Ricardo Silva, falando de 200 cidadãos só em quatro meses. "Já esgotamo stock, estamos a receber produtos do Banco Alimentar e em fase de adquirir produtos para suprir as necessidades", conta o autarca que, junto de voluntários, também faz recados aos idosos que não podem sair de casa. "Vamos às compras, aos correios, à farmácia, onde precisarem", elucida.

Braga é o quarto concelho do país com mais pessoas infetadas com Covid-19. O primeiro caso surgiu a 4 de março. Dos 903 casos registados até ontem, pelo menos 412 dizem respeito a utentes e funcionários de lares.

Apoio aos profissionais

O Município de Braga pôs o centro de juventude ao dispor dos profissionais de saúde que não queiram ou possam regressar a casa, sob pena de contágio a familiares. São disponibilizados, gratuitamente, 26 quartos com capacidade para 52 pessoas. O parque de campismo, também, tem capacidade para 24 pessoas.

Testes aos lares

A Câmara contratualizou três mil testes, num investimento superior a 250 mil euros, para rastrear funcionários e utentes de todos os lares e instituições particulares de solidariedade social do concelho. A medida deve ficar concluída esta semana. Também foi distribuído material de proteção individual.

Linha de apoio

O Município de Braga disponibiliza uma linha telefónica gratuita de apoio a cidadãos com mais de 60 anos em isolamento ou em situação vulnerável, que necessitem de ajuda para a realização de tarefas como a compra de medicamentos urgentes e bens alimentares de primeira necessidade. O número é o 800 210 094.

Serviço de retaguarda

O Hotel João Paulo II, no santuário do Sameiro, vai funcionar como estrutura de retaguarda distrital para acolher doentes com Covid-19 que recebam alta hospitalar, mas precisem de acompanhamento.