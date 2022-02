Emigrante com cancro pede ajuda para regressar

José Ferreira vai ter alta, porque hospital alemão diz que "não há mais nada a fazer". Mulher não pode pagar viagem com apoio médico para Braga.

A 12 de janeiro deste ano, "caiu uma bomba" na família de Cristina Vicente, natural de Braga, que a deixou "desorientada". O marido, emigrante na Alemanha, foi diagnosticado com um cancro no fígado em estado avançado e, agora, ao fim de quase um mês, o hospital em Munique onde está internado garante, segundo a mulher, "que não há mais nada a fazer" e marcou alta para depois de amanhã. A família não quer que José Ferreira seja levado para uma instituição e espera trazê-lo para Portugal, mas a viagem com acompanhamento médico "custa seis mil euros". Dinheiro que não tem.

Os primeiros sinais de que algo não estaria bem com a saúde de José Ferreira surgiram nas férias de Natal, em Braga. "Começou a sentir-se mal da barriga. Não comia e só dormia", recorda Cristina Vicente, acrescentando que o acompanhou a uma urgência do Hospital de Braga, a 17 de dezembro, mas regressou a casa no próprio dia. "Disseram-lhe que eram gases", relata.