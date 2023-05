Emoções da Rampa da Falperra de volta com 130 pilotos

A cidade de Braga recebe, entre os dias 19 e 21 de maio, a 42.ª edição da Rampa Internacional da Falperra, quarta prova do Campeonato da Europa de Montanha e do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

A expectativa do Clube Automóvel do Minho, que organiza o evento, aponta para a presença de 130 pilotos - entre a rampa regional, do Europeu e do Campeonato de Portugal - e mais de 150 mil espectadores.

O vencedor das últimas duas edições, o italiano Christian Merli, lidera o "plantel de luxo" que vai competir ao longo dos 5.200 metros do traçado, que tem uma inclinação média de 5% e uma inclinação máxima de 9%, sendo composto por 23 curvas.

"A Rampa da Falperra é mais do que uma prova de montanha, é uma prova mítica, é um evento da cidade de Braga, do país, da Península Ibérica e todos se sentem parte integrante desta marca", disse esta terça-feira o presidente Clube Automóvel do Minho, Rogério Peixoto, em conferência de imprensa.

Na sexta-feira, 19 de maio, dia de verificações técnicas e administrativas, haverá uma exposição de automóveis, entre as 11 e as 19 horas, no mercado municipal de Braga, a que se seguirá um desfile até à Falperra.

As provas decorrerão no sábado e no domingo. A cerimónia de entrega de prémios está marcada para as 16 horas de 21 de maio, no Santuário do Sameiro.

Os bilhetes estão disponíveis ​​​​​​​aqui.