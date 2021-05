Empresa dá bolsas de estudo a jovens de etnia cigana

Emília Monteiro Hoje às 14:12 Facebook

Vinte e um estudantes da comunidade cigana a frequentar o 3.º Ciclo e o Ensino Secundário no distrito de Braga vão receber bolsas de estudo, durante um ano, pagas pela empresa DST. O acordo foi assinado ontem entre José Teixeira, presidente do grupo de empresas de construção civil, a secretária de Estado para a Integração e as Migrações e várias associações para a integração das comunidades ciganas.

No valor de 50 euros mensais, as bolsas foram atribuídas no âmbito do programa Roma Educa, do Alto Comissariado para as Migrações (ACM) que visa incentivar a frequência e o sucesso escolar. Todos os jovens do distrito de Braga que se candidataram à bolsa foram contemplados. Em todo o país, o programa atribuiu bolsas a 120 jovens.