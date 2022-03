Empresa de Braga oferece bolsas e alojamento a artistas ucranianas

O grupo Dst, através da Zet Gallery, abriu, esta terça-feira, seis bolsas com alojamento destinadas a artistas ucranianas que estejam refugiadas em Portugal. A empresa de Braga promete, ainda, divulgar os trabalhos destas mulheres.

Segundo os responsáveis, as seis bolsas destinam-se a residências artísticas, que preveem alojamento gratuito e um apoio monetário de mil euros, por mês.

"Durante este ano, a zet gallery organizará, também, uma exposição das obras produzidas em contexto de residência e apoiará na promoção das artistas, com todos os recursos que tem à sua disposição", assevera o grupo empresarial, em comunicado.

Para o sucesso da iniciativa, a Zet Gallery vai entrar em contacto com uma equipa de curadores ucranianos, "que ajudarão a identificar artistas no terreno, através dos quais vão difundir a informação", explicam os responsáveis.

"Apelamos a todos a divulgação desta informação, no sentido de identificarmos, tão brevemente quanto possível, artistas que pretendam, connosco, continuar a ter na arte uma arma para forjar um novo mundo, uma arma para matar a guerra" declara José Teixeira, presidente do conselho de administração do Dst Group e fundador da Zet Gallery.

"Porque, hoje, somos todas e todos feministas e estamos todas e todos com o povo ucraniano", conclui Helena Mendes Pereira, diretora-geral e curadora da Zet Gallery.