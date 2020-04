Empresa de lixo e água de Braga reduz taxas a comerciantes e suspende cortes

Luís Moreira Ontem às 23:28 Facebook

Comerciantes isentos de taxa de disponibilidade de água e saneamento; reescalonamento tarifário para consumidores domésticos e fim temporário dos cortes de água por falta de pagamento.

São estas as medidas de apoio social que a empresa municipal de lixo, água e saneamento AGERE, de Braga, anunciou este domingo e que vão ser votadas na segunda-feira em reunião de Câmara.

A firma vai ainda "isentar a totalidade da componente fixa do tarifário de resíduos urbanos aplicável a todos os estabelecimentos comerciais - que estejam encerrados -, e cuja tipologia se cifre numa área de até 200 m2, bem como a redução em 25% desta componente para os com tipologia de área superior a 200m2". O gestor da AGERE, Rui Morais, revelou ainda a aplicação de medidas de reescalonamento tarifário, que podem chegar a 40 por cento do valor do acréscimo de consumo da água e "minorar os impactos financeiros, da permanência forçada em casa".

"Quer as isenções para o comércio, quer os descontos para os munícipes, são de acesso automático e far-se-ão através de créditos futuros", salienta. "Em simultâneo, a AGERE decidiu suspender temporariamente a realização de cortes de água a clientes com faturas em dívida. Para os restantes, e de forma a evitar que mais famílias entrem em situação de incumprimento perante eventuais dificuldades financeiras em resultado da pandemia, irá flexibilizar os pagamentos, sempre que seja manifestada essa necessidade".

A Agere vai, de seguida, enviar aos clientes toda a informação necessária.